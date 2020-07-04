Son dakika haber | "Mucize bitki" safranın soğanında hasat zamanı - Son Dakika

Son dakika haber | "Mucize bitki" safranın soğanında hasat zamanı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın soğanları toplanmaya başlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın soğanları toplanmaya başlandı.

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Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın ekimi, ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak nitelendirilen safranın soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, yeniden toprakla buluşturuluyor.

Safranbolu safranının kilogramı yaklaşık 30 bin liradan alıcı buluyor.

İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde de üretilen safran, üretildiği yere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

"İyi bir sezon geçiriyoruz"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, safran soğanının söküm zamanının geldiğini söyledi.

Biraz geç de olsa bugünden itibaren safran soğanını sökmeye başladıklarını belirten Yılmaz, "Bu sene soğanların bir bölümünü sökeceğiz çünkü zamanı geldi. Ağustos ayında yeniden dikim yapacağız. İyi bir sezon geçiriyoruz. Haziran ayında çok yağmur yağdı. Soğanların iriliği çok güzel, yavrulaması da çok iyi. Diktikten sonra önümüzdeki sezon belli olur." dedi.

Yılmaz, geçen sene 13 kilogram safran elde ettiğini kaydederek, "Bu sene alanı daha da büyüttük. Geçen yıldan daha fazla bir üretim hedefimiz var. Pazarlama sıkıntısı çekmiyoruz." diye konuştu.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Mucize bitki' safranın soğanında hasat zamanı - Son Dakika

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