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Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm - Son Dakika

Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm

11.02.2022 11:25
Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da mucur ocağında bir kamyon yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Şanlıurfa'da mucur ocağında bir kamyon yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Suruç- Akçakale Çevreyolu üzerinde yaşandı. Mucur ocağında kepçenin yerinden söktüğü kayaları almaya giden İsa Demir'in (53) kullandığı 33 BEN 86 plakalı kamyon, yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonun takla atarak aşağı devrildiğini gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm
Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm
Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm
Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm
Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mucur ocağında feci ölüm - Son Dakika


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