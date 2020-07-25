Son dakika haber... Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire iade etti - Son Dakika

Son dakika haber... Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire iade etti

Son dakika haberlerine göre Bursa'da CHP'li meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yetkiyi istedi, büyükşehir meclisi oy birliğiyle ilçe belediyelerine yetkiyi devretti.

Son dakika haber... Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire iade etti, System.String[]

Bursa'da CHP'li meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yetkiyi istedi, büyükşehir meclisi oy birliğiyle ilçe belediyelerine yetkiyi devretti. Ancak CHP'li Mudanya Belediyesi; meclis kararıyla kendisine verilen sahillerdeki yetkiyi, yine CHP'li olan Gemlik Belediyesi'nin aksine kabul etmediğini açıkladı. Bu karara tepki gösteren Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı halkın aklıyla alay ettiğini ifade etti.

Bursa'da 2014 yılından bu yana Mudanya, Gemlik, Karacabey ile göl sahillerinde sahil düzenleme, bakım onarım, cankurtaran hizmeti, denize mantar serilmesi gibi hizmetler Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülürken, zabıta sorumluluk alanlarıyla ilgili belirsizlik zaman zaman karmaşaya yol açıyordu. Bu konuda yaşanan sorunun da ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak zabıta sorumluluk bölgeleri hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuştu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı meclisinde alınan kararla konu Hukuk Komisyonu'na geçti. Konu Hukuk Komisyonu'nda görüşülürken, Gemlik'in CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sahillerdeki bütün yetki ve sorumluluğun ilçe belediyelerine verilmesini talep etti. CHP'li Başkanın bu talebi üzerine konu yeniden ele alındı deniz ve göle kıyısı olan Mudanya, Gemlik, Karacabey, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ilçe belediyelerinin de sorumluluk sahibi olacağı alanlar belirlendi. Konu Mayıs ayı meclis toplantısında meclis gündemine geldi ve tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Mudanya kabul etmedi

Bu karardan 2 ay geçmeden Mudanya Belediyesi personel ve teknik imkansızlıklar nedeniyle ilçedeki plajlarda, zabıta ve cankurtaran hizmeti, mantar serme, kıyı temizliği ile bakım ve onarım yapamayacağını resmi yazı ile Büyükşehir'e bildirdi.

Mudanya Belediye Başkanlığı sahillerdeki yetkinin kendisine geçmesinin ardından kendi partisinden bir belediye başkanının talebi üzerine ve meclisten de tüm partilerin oybirliğiyle geçen yetki kararını iptal ettirebilmenin arayışına girdi. Mudanya Belediyesi sorumluluğun Büyükşehir'de olduğunu ileri sürerek kendilerine verilen yetkiyi iade etti.

Mudanya Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen talepte, "Meclis kararı ile belediyemize zabıta, cankurtaran, mantar serme, kıyı temizliği ve bakım onarım işlerinin sorumlulukları yüklenmiş ise de meclis kararının yaz sezonu başladıktan sonra alınmış olması; idaremize kamu sağlığı ve kamu güvenliğini sağlamaya yönelik hazırlıkları yapabilmek için süre tanınmamış olması karşısında kıyı ve plajları kullanan, denize giren vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır. İdaremiz ile mevzuata uygun protokol yapılıncaya kadar halk plajları ve kıyı alanlarının zabıta hizmeti, cankurtaran hizmeti, mantar serme, kıyı temizliği bakım onarım işlerinin idareniz sorumluluğunda olduğu hususunu bilginize arz ederiz" denildi.

"Mudanya Belediyesi çark etmiştir"

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, sahillerde yetki talebinin CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan'dan geldiğini hatırlatarak, "Bu talep üzerine tüm ilçe sahillerindeki yetki oy birliğiyle ilçe belediyelerine devredilmiştir. CHP'lilerin talebine rağmen aynı partiden olan Mudanya Belediyesi çark etmektedir" dedi.

"Mudanyalıların aklıyla alay ediyor"

İlçe Başkanı Söğütlü şunları söyledi: Hayri Türkyılmaz ilçesine hizmet etmek yerine her fırsatta kurguladığı suni gündemler ve polemiklerle, algı oluşturmaya çalışıyor. Adeta Mudanya halkının aklıyla alay ediyor. Bırakın Mudanya'nın tamamına, yalnızca sahillere verilmesi gereken hizmetleri dahi yerine getiremeyip Büyükşehir Belediyesi'nden yazıyla yardım isteyen Türkyılmaz, ilçesine yapmaya çalıştığı parkı bile ruhsatsız olduğu için yıkıldı. Mütareke Mahallesi'nde koruma imar planı yapamadığı için 252 işletmenin ruhsatının iptal olmasına sebep olan Türkyılmaz'ın iş bilmezliği, medyaya, Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeki deniz otobüsü işletmesi BUDO'yu ve şehir içindeki nostaljik tramvay hattını kendisinin işletebileceğini açıklamasıyla da ortaya çıkmıştı. Yapamadıklarına bakmadan Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine talip olmaya kalkan Türkyılmaz, zafer naraları atarak devraldığı Mudanya Yüzme Havuzu'nu ise 9 aydır halkın hizmetine açamamasının ise açıklamasını yapamıyor "

"Halkı kandırıyor"

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, sahillerdeki yetki devri ile ilgili olarak sadece Mudanya ilçesinde sorun yaşandığına dikat çekerek, "Algı belediyeciliğini' ilke edinen CHP'li Başkan'ın sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir'in yetkisinde bulunan sahillerden gelen şikayetler üzerine temizlik çalışmalarını belediye ekiplerimiz yaparken, bugünden sonra da sahillerdeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde açıklama yaparken, iş icraata geldiğinde ise bahanelere sığınmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kendi imzasını taşıyan resmi bir yazı gönderen CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, kendi sorumluluk alanındaki sahillerde personel yetersizliği nedeniyle cankurtaran, zabıta ve temizlik hizmeti veremeyeceğini açık açık belirtti. Kamuoyu önünde 'her türlü hizmeti vereceğiz' diye sözler verip, ilçe halkını kandırmaya çalışan CHP'li Başkanın, bu hizmetleri verebilmek için yeterli personeli olmadığını ise halka açıklamak yerine resmi yazı ile sadece Büyükşehir'e bildirmesi ilçedeki algı belediyeciliğinin son örneği oldu" diye konuştu. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire iade etti - Son Dakika
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