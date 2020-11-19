Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.T, M.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 70 gram sentetik kannabinoid, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö. ve E.Ç. ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapılmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.