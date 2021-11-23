Üye Girişi
Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

23.11.2021 12:04
Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. İlçenin çeşitli yerlerinde 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Büro ekipleri, Mudanya ve Güzelyalı'da yaptıkları takip sonunda 5 şahsı uyuşturucuyla yakaladı. 5 zanlı uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarıldı. Yapılan açıklamada, yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 adet fişek, metamfetamin, sentetik uyuşturucu çeşitleri ve esrar ele geçirildiği bildirildi. Yakalan şahıslardan F.S. ve K.Ö. tutuklandı. İ. B. ve E.K. adli kontrol şartıyla, H.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Uyuşturucu, Narkotik, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak 12:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Erken seçim falan olmayacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak 09:54 Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
12:14 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi
12:11 AKP milletvekilinin "Ayda iki kilo et yerine yarım kilo et, iki domates" tavsiyesi tepki çekti!
11:59 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı!
11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
12:52
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak         
12:49
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement