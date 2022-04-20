Son dakika haber... Mudurnu'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ev yangınından vatandaşların kurtardığı yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda bir dükkanın üst katında bulunan evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evde mahsur kalan 82 yaşındaki Necati Şahin vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan Şahin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Mudurnu Devlet Hastanesi'ne daha sonra da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevredeki iş yerleri ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.