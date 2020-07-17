Son dakika haber: MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da - Son Dakika

Son dakika haber: MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Karaismailoğlu Muğla'daULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'dan Milas- Bodrum Havalimanı'na özel uçağıyla iniş yaptı. Bakan Karaismailoğlu, il olarak Milas'ta ilçe hastanesine giden yolda yapılacak kavşak projesi ile Yatağan-Milas karayolunda devam eden sıcak asfalt yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Yatağan Şehir Bulvarı'na geçerek incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaismailoğlu, hükümet ve bakanlık olarak ülkenin her köşesinde değerli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Muğla halkının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri incelemek üzere kente geldim. Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz. Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz. Devam eden projeleri en kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunmanın çabası içerisindeyiz. Bundan sonra da Muğla'nın ihtiyacı olan projeleri zamanında yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Milas ve Yatağan'daki incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri hazır bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun incelemeler Menteşe ilçe merkezinin yanı sıra Denizli- Kale yolu ile Ula'da devam edecek

Adil Karaismailoğlu, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MUĞLA Bakan Karaismailoğlu Muğla'da - Son Dakika
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