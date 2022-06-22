Son dakika haber... Muğla Başsavcılığı, Marmaris Yangını İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Son dakika haber... Muğla Başsavcılığı, Marmaris Yangını İçin Soruşturma Başlattı

22.06.2022 18:00
Son dakika haber... Muğla Başsavcılığı, Marmaris Yangını İçin Soruşturma Başlattı

Son dakika gündem haberi: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Marmaris’te başlayan ve devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Marmaris'te başlayan ve devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Marmaris'in Bördübet mevkiinde başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İlimiz Marmaris ilçesi Amazon Köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20: 00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muğla Başsavcılığı, Marmaris Yangını İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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