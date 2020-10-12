Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak - Son Dakika

Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak

12.10.2020 12:55
Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alımı yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alımı yapacak. 12-16 Ekim tarihleri arasında itfaiye eri alımı için başvurular şahsen alınacak ve sözlü ve uygulamalı sınav 02 Kasım 2020-11 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Başvurular başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak. Adayların Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için 12 Ekim 2020 tarihinden 16 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları alınacak. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 12.10.2020 tarihinden 16.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar, belgeler ile birlikte, Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe/ MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Başvuru genel şartları: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. - MUĞLA

Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak
Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak
Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak - Son Dakika

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