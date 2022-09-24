Son dakika haberi... MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ, 1 GÖZALTI

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 1 hektarlık ormanın kül olduğu yangınla ilgili M.Y. (20) gözaltına alındı. Yangının, M.Y.'nin attığı sigara izmariti nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, yangını söndürmeye çalıştığı sırada sağ kolunda yanıklar oluşan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yangın, 22 Eylül tarihinde saat 19.05 sıralarında Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 4 itfaiye aracı ile müdahalede bulunuldu. 1 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 hektarlık alanın kül olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), araştırma ve inceleme neticesinde M.Y.'nin tavuklarını toparlamaya çalıştığı sırada elinde bulunan sigara izmaritini yere attığını ve yangının yaklaşık 3-4 dakika içerisinde çıktığını belirledi. Jandarma, bölgeden motosiklet ile kaçan şüpheliyi, bir okulun bahçesinde gözaltına aldı.

Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı sırada sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., adliyeye sevk edildi.