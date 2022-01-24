Üye Girişi
Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu

24.01.2022 17:08
Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.

İddiaya göre, Mazı Mahallesi'ndeki evlerinde uzun süre odasından çıkmadığını fark ettikleri Gamze S'nin yanına giren ailesi, genç kızı yerde hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede ise Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edildi.

Genç kızın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

YORUMLAR
500

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak         
17:11
17 yaşındaki genç kız yatağında ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız yatağında ölü bulundu         
17:09
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Hande Erçel'den hayranlarına güzel haber! Onu hiç böyle görmediniz Hande Erçel'den hayranlarına güzel haber! Onu hiç böyle görmediniz         
16:48
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
17:01 İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar
17:00 Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu
16:48 Hande Erçel'den hayranlarına güzel haber! Onu hiç böyle görmediniz
16:35 Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok!
16:26 Yasak Elma'da bugün neler olacak? Yıldız ve Doğan'ın planı işe yarayacak mı?
16:22 İstanbul Bahçeşehir'de durum vahim! Kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı, belediye ekipleri ortada yok
16:15 Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım
16:10 Almanya'da konferansa silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı, saldırgan öldürüldü
15:56 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi
15:56 Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 17:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Muğla'da 17 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement