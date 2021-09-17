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Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını - Son Dakika

Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını

17.09.2021 11:33
Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını, System.String[]

Son dakika haber: Temmuz ve Ağustos aylarında orman yangınlarında 52 bini orman, 8 bini tarım arazisi olmak üzere toplam 60 bin hektar alanın yandığı Muğla'da Eylül ayında da sağanak yağışlar sonrası yıldırım yangınları başladı.

Temmuz ve Ağustos aylarında orman yangınlarında 52 bini orman, 8 bini tarım arazisi olmak üzere toplam 60 bin hektar alanın yandığı Muğla'da Eylül ayında da sağanak yağışlar sonrası yıldırım yangınları başladı.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda yıldırım yangınının çıkmasına neden oldu. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 14-15-16 Eylül tarihlerinde 3 günde toplam 37 yıldırım yangını meydana geldi. 37 yıldırım yangınının 32 si ormanlık alanda 5 i ziraat alanlarında çıktı. Yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangınlar zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına havadan helikopterlerle müdahale edildi. Karadan arazöz ekipleri hortum sererek alevleri söndürdü.

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adasında çıkan yıldırım yangını gece ekipler tarafından müdahale edildi. Yangının Milli Park alanında olması nedeniyle karadan yangına ulaşılmasını zorlaştırdı.

Ekipler gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü önce temizleyip alevlerin olduğu noktaya hortum serdi. Bin 500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Sabah gün aydınlandıktan sonra 2 helikopter cennet adasındaki yıldırım yangınının soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Cennet adasındaki yıldırım yangınında 4 dekar alan zarar gördü. - MUĞLA

Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını
Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını
Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını
Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını

Marmaris, Eylül, Tarım, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Muğla'da 3 günde 37 yıldırım yangını - Son Dakika
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