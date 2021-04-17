Son dakika haber! Muğla'da, 5'er dakika arayla ormanlık iki alanda yangın (2) - Son Dakika

KAVAKLIDERE KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisi sevk edilirken, Aydın ve Denizli 'den takviye ekiplerin geldiği öğrenildi. Ayrıca yangının kısmen kontrol altında olduğu belirtildi.'?YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA'

Yangınla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Göktepe ve Çamoluk mahallelerinin arasındaki Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduk. Yangın kısmen kontrol altında, yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum yok. Orman ekiplerine su tankerleri, kepçe ve iş makinalarımızla yardımda bulunduk. Valilik ve kaymakamlığımız iş birliğinde söndürme çalışmalarına katıldık. Bölge halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,