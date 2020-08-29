Son dakika haber: Muğla'da ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Muğla'da ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan ahşap döşemeye sıkışan köpek, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ahşap döşemelerin arasına sıkışan köpeği kurtardı. Ekipler köpeği, sahibine teslim etti.

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