Son dakika haberleri! Orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Dalaman- Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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