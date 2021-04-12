Dalaman ilçesinde depoda çıkan ve ağıla sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.

Gürköy Mahallesi Değirmen Önü mevkisinde Bayram Uysal'ın deposunda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler deponun yanında bulunan ağıla da sıçradı.

Alevleri fark eden Uysal, ağıldaki 10 keçiyi dışarı çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince söndürülen yangında, depoda ve ağılda hasar oluştu.