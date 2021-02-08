Son dakika haber: Muğla'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Muğla'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
08.02.2021 20:11
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir Tireli'nin kullandığı 48 LL 613 plakalı otomobil, Balcılar Mahallesi Dörtyol mevkisinde yol kenarında enerji iletim hattındaki beton direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Tireli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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