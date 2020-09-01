Son dakika haber... Muğla'da eko turizm projeleri bölge halkına gelir kazandıracak - Son Dakika

MUĞLA'da çevrenin bozulmadan veya değişmeden korunduğu, kültürel bütünlüğün, ekolojik yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla eko turizm projeleri hayata geçirildi. Oluşturulan bisiklet ve yürüyüş rotalarına katılma imkanına kavuşacak vatandaşlar, bölge köylüsüne de gelir getirecek.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan eko turizm projeleriyle 7'den 70'e herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ile doğal habitatı keşfetme imkanı sunuldu. Türkiye genelinde 19 projeden 2'si, Muğla'da gerçekleştirildi. Birinci proje, Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu Sığla Ağacı'nın yer aldığı bölge seçildi. 16 kilometrelik bu alanda yürüyüş ve bisiklet parkuru kuruldu. İkinci projede ise Çandır Eko turizm Alanı'nda 35 kilometrelik parkur oluşturuldu. Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz Gölü'nü ve Dalyan'ı görebilecek vatandaşlar, orman köylüsüyle temas kurup, bal ormanlarını görebilecek. Proje kapsamında Köyceğiz'deki 35 kişiye de mikro kredi desteği verildiği kaydedildi.