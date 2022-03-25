Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

25.03.2022 11:42
Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber: Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokak'taki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonrası evde hareketsiz bulunan Özgül Özdemir'in (49) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdemir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü

Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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