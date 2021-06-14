Son dakika haber... Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, kardeşi Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerince, dün yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 97 düzensiz göçmen yakalanmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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