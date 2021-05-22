Son dakika haber: Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Soner Göl (48) idaresindeki 48 HV 359 plakalı motosiklet, Cami Mahallesi'nde, A.B'nin (40) kullandığı 48 PM 611 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Göl ile A.B. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

A.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.