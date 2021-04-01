Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İlyas Akat'ın kullandığı 48 AFJ 043 plakalı kamyonet, Menteşe-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde, Mehmet Güngör yönetimindeki 48 ADY 120 plakalı otomobille çarpışarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Rasim Akat yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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