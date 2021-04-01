Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Rasim Akat yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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