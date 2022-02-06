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Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

06.02.2022 16:49
Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde meydana gelen kazada 73 yaşındaki Gülayşe Armutçuoğlu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde meydana gelen kazada 73 yaşındaki Gülayşe Armutçuoğlu yaşamını yitirdi.

Sakartepe rampasından Kızılağaç Mahallesine iniş esnasında döner kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Gülayşe Armutçuoğlu'na 68 LB 905 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki beton bariyerle yakın bölüme düşen 73 yaşındaki yaşlı kadın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın yaşandığı aynı noktada 5 Haziran 2019 tarihinde Gülayşe Armutçuoğlu'nun akrabası Feridun Armutçuoğlu yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. - MUĞLA

Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü
Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü

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Kızılağaç, Muğla, Kaza, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla'da kaza: 1 ölü - Son Dakika
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