Son dakika haber! Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

17.07.2022 13:29
Son dakika haber! Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Gürel (28) idaresindeki 33 AJP 919 plakalı feldspat madeni yüklü tır, Kargıcak Mahallesi'nde devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Sağlık ekibi, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Gürel'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan cenaze, Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Ali Gürel, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla'da kaza sonrası yanan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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