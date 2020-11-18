Son dakika haber: Muğla'da kesilen ağacın altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kesilen ağacın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kesim sahasında çalışan İsmail Şahan (52) kesilen ağacın altında kaldı.
İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Şahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahan'ın cesedi incelemenin ardından Kavaklıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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