Son dakika haber | Muğla'da koronavirüs denetimleri hız kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Muğla'da koronavirüs denetimleri hız kazandı

26.11.2020 20:27
Son dakika haber | Muğla'da koronavirüs denetimleri hız kazandı, System.String[]

Son dakika haber: MUĞLA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

MUĞLA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Şehir merkezindeki oturma grupları, şeritle kapatılırken, vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyarıldı.

Koronovirüsün Türkiye'de en çok artış gösterdiği iller arasında 15 il arasında yer alan Muğla'da denetimler artırıldı. Menteşe ilçesindeki Kent Pazarı'nda polis ve bekçiler maske ve hijyen denetimi yaptı. Pazar esnafı maskelerinin takması konusunda uyarıldı. Bekçilerin dana etkili olması için "Ya sağlığın için maske takacaksın ya da öleceksin" diyerek uyardığı pazarcılar,  "Yapacak bir şey yok. Takacağız" diye karşılık verdi.

Poliste ekip otosundan anons yapıp pazara gelenleri maske takmaları, mümkün olduğunca sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyen kurallarına özen göstermeleri için sık sık uyardı. Şehir merkezindeki banklar ve oturma grupları da bekçiler tarafından, şerit çekilerek kapatıldı.


Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da koronavirüs denetimleri hız kazandı - Son Dakika


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