Muğla'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı alınan tedbirler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik, TEM, Asayiş, Yunus, Çocuk Şube ve Trafik Şube ekipleri tarafından Muğla Şehirlerarası Yolcu Terminalindeki iş yerindekilerin ve yolcuların belirlenen kurallara uyup uymadığını denetledi.

Ekipler, otogar çalışanları ile yolcuları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının salgınla mücadelede başarıya ulaşılmasını hızlandıracağını ifade eden ekipler, yolcu otobüslerinde de denetim yaptı.