Son dakika haber: Muğla'da küçükbaş hayvan ve tarlalardan malzeme çalan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Muğla'da küçükbaş hayvan ve tarlalardan malzeme çalan kişi gözaltına alındı

17.05.2022 20:34
Son dakika haber: Muğla'da küçükbaş hayvan ve tarlalardan malzeme çalan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir ağıldan 5 küçükbaş hayvan ve bir tarladan demir su borularını çalan şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir ağıldan 5 küçükbaş hayvan ve bir tarladan demir su borularını çalan şüpheli yakalandı.

Köklük Mahallesi'nde H.Ö'ye ait ağıldan 5 küçükbaş hayvan ile Şahinler Mahallesi'nde ise 2 kişiye ait tarlalardan demir ve çelik sulama borularının çalınması üzerine Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından bölgedeki görgü tanıkları ve güvenlik kameralarında yapılan incelemede hırsızlık olayını A.T'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Zanlı, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken çalınan boruların ise hurdacıya satıldığı belirlendi.

A.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Yatağan'da hayvan hırsızlığı Yatağan'da hayvan hırsızlığı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muğla'da küçükbaş hayvan ve tarlalardan malzeme çalan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Muğla'da küçükbaş hayvan ve tarlalardan malzeme çalan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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