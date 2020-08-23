Son dakika haber! Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü
Son dakika habere göre Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Fethiye- Muğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice plajından Ortaca'da bulunan evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu 48 ADD 588 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:53
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili "çığır açan" bir gelişme açıklayacak Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi