Son dakika haber! Muğla'da "Lavanta Yetiştiriciliği ve Yazlak Projesi" başladı - Son Dakika

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından bütçelendirilen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Lavanta Yetiştiriciliği ve Yazlak Projesi" kapsamında Kavaklıdere İlçesinde lavanta fidesi dikim töreni düzenlendi.

Salkım Mahallesindeki törende, Menteşe ile Kavaklıdere İlçelerinde yürütülecek olan proje kapsamında 80 bin lavanta fidanı toprakla buluştu.

Törende konuşan Kavaklıdere Kaymakamı Didem Dinç Özay, gerek yağı gerek balı ile bir çok alanda kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin bölgelerinde ilk dikimlerini yaptıklarını, ileriki dönemde lavantaların işleneceğini ve bal alınacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Demir ise ilçenin mermerden sonra ekonomisini canlı tutmak için başlattıkları tıbbi aromatik bitkiler projesi kapsamında belediyenin belirlediği arazilerde, 250-300 bin tıbbi aromatik bitkiyi toprakla buluşturmak için ilk adımı attıklarını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Mayıs ayındaki aşırı sıcaklık artışlarından dolayı çam balı rekoltesinin neredeyse yüzde 80'lere varan oranda düştüğünü hatırlatarak, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatlarıyla proje hazırlandığını dile getirdi.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde bal ormanları oluşturmak üzere harekete geçtiklerini belirten Saylak, yaz mevsiminde de arıcıların başka bölgelere göç etmeden bu bölgelerde yazlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Saylak, valilikten 455 bin liralık bir destek aldıklarını ifade ederek, "Bu sayede 200 dekarlık bir alanda lavantalarımızı toprakla buluşturacağız. Bunun için Kavaklıdere'yi pilot bölge olarak seçtik. Kavaklıdere'nin öne çıkan ürünlerinin yanına lavantayı da ekleyerek, burayı bir agroturizm bölgesi yapmayı hedefliyor ve yazlak projemizin startını buradan veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra üretici Metin Topçu'ya ait 5 dekarlık arazide lavanta dikimi gerçekleştirildi.