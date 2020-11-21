Son dakika haberleri: Marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Fethiyeİtfaiyem