Son dakika haber! Muğla'da okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı, yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
Kumluova Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 tanker ile 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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