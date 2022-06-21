Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1) - Son Dakika
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Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1)

21.06.2022 15:04
Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1)

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1) - Son Dakika
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