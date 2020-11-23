- Muğla'da orman yangını - Son Dakika

Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir