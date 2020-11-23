- Muğla'da orman yangını - Son Dakika

- Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsam Yeniköy Mahallesinde zeytinlik alandan ormana sıçrayan yağında yaklaşık 2 hektar alan yandı.
MUĞLA - Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine ait 2 itfaiye aracı müdahale etti.
Ekiplerin yangına kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.
- Kaynak: İHA
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