Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.

Yaraş Mahallesi Soda mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Ormanlık alana sıçraması önlenen yangında bölgede kurulu çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.