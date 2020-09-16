Son dakika haber: Muğla'da otluk yangını - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla- Denizli kara yolu Yeniköy mevkisinde yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:23 - Kaynak: AA
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