Son dakika haber... Muğla'da otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sedat G. idaresindeki 48 S 5122 plakalı otobüs, Muğla- Antalya kara yolunun 3. kilometresinde, yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Küçükünal'ın (23) kullandığı 48 DC 474 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın ardından Küçükünal, yaklaşık 110 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Küçükünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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