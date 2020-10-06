Son dakika haber... Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
C.D. (24) yönetimindeki 09 DE 645 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık kavşağında Niran Güvel'in (20) kullandığı bisiklete çarptı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle savrulan Güvel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü C.D. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:35 - Kaynak: AA
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