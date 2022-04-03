Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

03.04.2022 22:33
Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.M. yönetimindeki 48 AGM 536 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şirin Ceylan'a çarptı.

Ceylan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Otomobil, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika


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