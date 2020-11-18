Son dakika haber... Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

18.11.2020 22:11
Son dakika haber... Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nazmi K. yönetimindeki 48 J 8427 plakalı otomobil, Köyceğiz- Ortaca kara yolu Yangı mevkisinde, Cemal Kıydan'ın kullandığı 48 SY 828 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kıydan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıydan'ın cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobil, Köyceğiz, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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