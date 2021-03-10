Plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının bahçesindeki kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Fabrikada çalışan işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Yangın hasara neden oldu.