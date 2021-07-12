Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, tarihi eser ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Muğla 'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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