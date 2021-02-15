Son dakika haber... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 litre etil alkol, 1 litre el yapımı alkol, 209 bin 200 gümrük kaçağı makaron, 5 karton içi dolu makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, tarihi eser aramada kullanıldığı değerlendirilen dedektör, 2 projektör, tarihi eser niteliğinde obje, 2 testere, 4 matkap, ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki ürettikleri, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Muğla 'da düzenlenen sahte içki, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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