Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu

21.01.2021 01:27
Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 28 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi Gölbaşı mevkisindeki sazlık alanda çıktı. Sazlık alandan yayılan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 28 dönümlük alan yanarak zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu
Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu
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Kaynak: DHA

Seydikemer, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da sazlık alanda çıkan yangında 28 dönümlük alan kül oldu - Son Dakika


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