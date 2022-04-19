Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

19.04.2022 17:33
Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Muğla'da çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait 57 sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, 4 dedektör, 15 bakır çubuk, 140 tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 34 fişek ele geçirildi.

Operasyonda V.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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