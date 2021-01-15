Son dakika haber | Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde İ.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye, Muğla, Roma, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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