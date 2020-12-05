Muğla'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı ürün ve tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 76 sikke, 4 metal obje, 3 yüzük, ok ucu, madeni taş ile çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ve 110 litre etil alkol ele geçirildi.
Gümrük ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Muğla'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika