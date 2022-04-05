Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

05.04.2022 15:24
Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bodrum, Terör, Muğla, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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