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Son dakika haber: Muğla'da tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Muğla'da tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü

11.02.2022 15:56
Son dakika haber: Muğla'da tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Sabri Saraçoğlu (52) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saraçoğlu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ersan K. ise tutuklandı.

Ersan K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı tır, Bodrum-Milas kara yolu Adabükü Kavşağı'nda dün trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpmış, 1'i ağır 7 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, Milas ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılmıştı.

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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muğla'da tırın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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