Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hisarcık Mahallesi'nde sürücü Mehmet Ilgar (62) idaresinde traktör, zeytinlik alanda seyir halindeyken devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Ilgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Yusuf Matpan (60) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika